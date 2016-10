O governador Flávio Dino e uma comitiva de secretários estaduais visitam as cidades de Imperatriz e Grajaú nesta terça-feira (1º). Em Imperatriz, o governador sancionará a lei para criação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), enquanto em Grajaú serão entregues obras concluídas pelo Governo do Estado e que impactam diretamente na qualidade de vida da população.

O projeto de lei, de autoria do Executivo, para criação da UEMASUL foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado. Considerado de extrema importância para o desenvolvimento científico e tecnológico da região, a sanção da lei que cria a universidade será o primeiro compromisso do dia na agenda do governador.

Com a sanção da lei, um pleito de mais de 20 anos da população da Região Tocantina será atendido e passa a garantir maior acesso ao ensino superior de qualidade à população da região. A solenidade será realizada em frente à Universidade Estadual do Maranhão (Uema), na Rua Godofredo Viana, s/n, Centro de Imperatriz, marcando uma nova etapa do ensino superior no estado.

Após a assinatura, a comitiva do Governo do Estado vai para a cidade de Grajaú, onde entrega para a população a reforma do Centro de Ensino Urbano Santos. A reforma do Centro de Ensino integra o programa de reforma e adequações de escolas estaduais, um dos eixos do programa Escola Digna, em que as escolas recebem novas instalações elétricas e hidráulicas, reforço nos telhados, troca dos pisos, melhorias e construção de banheiros, instalação de pontos para o recebimento de centrais de ar condicionado e ampliação e construção de espaços de convivência, além da implantação de uma política de manutenção preventiva. A solenidade para a entrega da obra está marcada para as 11h.

Também em Grajaú, haverá a inauguração do 12º Restaurante Popular do estado. A inauguração será realizada ao meio-dia, hora propicia para saborear as refeições balanceadas servidas pelo restaurante. A estimativa é que 625 refeições sejam servidas diariamente no Restaurante Popular de Grajaú. O equipamento funcionará na Rua Felino Santos, s/n, Bairro Canoeiro, em Grajaú.

Durante a visita à cidade, o governador Flávio Dino também vai vistoriar as obras do trecho urbano da MA-006, que corresponde à pavimentação de seis quilômetros da via, garantindo qualidade no fluxo de veículos no perímetro que liga Grajaú à cidade de Arame.