Na manhã desta quarta-feira (19), um homem identificado como Daniel Batista de Araújo, foi achado morto em um terreno loteamento localizado as margens da avenida Pedro Neiva de Santana. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Imperatriz.

De acordo com informações do IML, a vítima estava desaparecida e havia sido assassinada a facadas. Este foi o segundo corpo achado em terreno em Imperatriz. O primeiro achado aconteceu na manhã desta terça-feira (18), nas proximidades do Aeroporto de Imperatriz. (iMirante)