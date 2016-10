Um homem foi preso, nessa segunda-feira (17), com duas armas de fogo no km 670 da BR-222, em Açailândia. O suspeito estava com uma arma calibre 38 e outra calibre 32, ambas municiadas. A ação foi realizada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que avistou um veículo e fez averiguação no interior.

De acordo com informações da PRF, o carro que o homem estava era uma Ranger, cor branca de placa OXR-2372. O suspeito informou que a arma calibre 38 era emprestada por um amigo para fazer teste, para provavelmente compra-la e a calibre 32 de sua propriedade.

Após a averiguação o homem foi encaminhado para a Unidade Operacional de Açailândia, onde foi feito boletim de ocorrência e, depois para a Delegacia de Polícia Civil onde foi enquadrado por porte ilegal de arma de fogo.