Um homem identificado como Valdemir Rocha Santos, 34 anos, conhecido por Goió, foi preso por policiais do 1º Distrito da 9º Delegacia Regional em Açailândia. A ação foi coordenada pelo delegado Thiago Filippini.

O suspeito foi preso suspeito de tráfico de drogas, próximo a uma escola municipal, que fica localizada na Vila Tancredo Neves, em Açailândia, município que fica a cerca de 72 km de Imperatriz.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), durante as investigações, o suspeito tinha um açougue de fachada, pois não havia carne e sim maconha no freezer.

Valdemir foi preso em flagrante delito e levado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de droga e associação para o tráfico. (iMirante)