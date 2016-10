A diocese de Imperatriz acolherá a Imagem Jubilar de Nossa Senhora Aparecida (réplica da Imagem Oficial de Aparecida) no próximo domingo (9). A visita da santa, padroeira do Brasil, faz parte do Projeto Rota 300, que celebra os três séculos do achado da imagem de Aparecida no rio Paraíba do Sul, perto de Guaratinguetá (SP).

Em todo o país, várias cidades já receberam a visita da imagem. Com o tema 300 Anos de Benção: Com a Mãe Aparecida, Juventude em Missão, o projeto tem como proposta cultivar, na alegria do Jubileu de Aparecida, o ardor missionário da juventude brasileira. Além de, favorecer experiências missionárias nas comunidades; valorizar: o protagonismo juvenil, os grupos de jovens, a leitura orante da bíblia e promover mais momentos e espaços juvenis nas paróquias.

Após peregrinar todas as paróquias da diocese de Imperatriz que vai de outubro de 2016 a julho de 2017 a Imagem Jubilar de Nossa Senhora Aparecida permanecerá na Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, sede da Rede Vida, em Imperatriz. (iMirante)