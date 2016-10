O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, deputado Osires Damaso (PSC), divulgou nesta terça-feira, dia 18, Edital para preenchimento de vagas do quadro de pessoal no Parlamento tocantinense.

Conforme o documento, as inscrições do certame estarão abertas a partir das 14 horas de amanhã, dia 19 de outubro, às 24 horas do dia 13 de novembro de 2016, horário de Brasília. As provas serão aplicadas em 18 de dezembro do corrente ano.

O edital do concurso está disponível no site www.funrio.org.br da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO), instituição que realizará a seleção.

O presidente já havia publicado no Diário da Assembleia, no dia 5 de setembro, Decreto Administrativo que autoriza a realização do concurso. (Elpídio Lopes)