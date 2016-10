A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) lançou edital para concurso com 35 vagas nos campus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. As vagas são para o nível médio, nas funções de técnico em manutenção de informática e assistente administrativo. Os salários variam entre R$ 1.150,39 e R$ 1.529,07.

Para Araguatins são 8 vagas, sendo 1 para Técnico em Manutenção em Informática e 7 para Assistente Administrativo. Já em Augustinópolis são 13 para Assistente Administrativo e 2 para Técnico em Manutenção em Informática.

O período de inscrições começou nesta segunda-feira (10) e vai até 6 de novembro, no site da Unitins. O custo de inscrição é de R$ 95 para os dois cargos. Confira o edital.

Os candidatos que estiverem no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico) ou possuírem renda familiar igual o inferior a três salários mínimos podem pedir isenção da taxa. O prazo vai até o próximo dia 16 de outubro.

Cargos

Além do nível médio, os candidatos a técnico de manutenção em informática precisam ter curso técnico na área. Para esse cargo também será feita uma prova pratica. As provas estão previstas para o dia 4 de dezembro, em Augustinópolis e Dianópolia. O resultado final deve sair no dia 16 de janeiro de 2017.

Ao todo serão 30 vagas para assistente administrativo e cinco para técnico em manutenção em informática.