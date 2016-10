A operação desencadeada nesta quinta no Estado decretou a prisão temporária, por cinco dias, além do ex­-governador Sandoval Cardoso, o seu cunhado ex-secretário da Infraestrutura, Alvicto Nogueira (o Kaká Nogueira) e ainda dos empresários Wilmar Bastos, Rossine Guimarães e do ex-­diretor da Infraestutura, Cirio Caetano.

Tiveram a prisão temporária decretada, ainda, Ramilson Oliveira, Remilda Rezende, Pedro Olímpio Pereira, Donizethi Veloso, Luciano Nogueira,, Valdemiro Teixeira, Bruno Marques Rocha, Murilo Coury Cardoso, Francisco Antelius Vaz, Jairo Arantes, Luciene Oliveira, Marcos Vinícius Lima, Humberto Siqueira Nogueira, Renato Hollunder e Geraldo Magela Batista de Araújo. (Luiz Armando Costa)