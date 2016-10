A família Abreu não tem muito o que comemorar com o resultado das eleições municipais no Bico do Papagaio neste ano. A senadora Kátia Abreu (PMDB) e o deputado federal Irajá Abreu (PSD), assistiram praticamente todos os seus aliados serem surrados nas urnas, no domingo, dia 2.

A grande maioria de seus coligados diretos, estavam filiados no PSD. Para se fazer um comparativo, dos cinco prefeito com mandatos que deixaram seus partidos de origem, para acompanhar a senadora e o deputado no PSD, todos foram derrotado. Em Buriti, Rúbia Amorim eleita em 2012 pelo PSB, ingressou no PSD, no mesmo dia que o prefeito de Itaguatins Régis Melo eleito pelo PMDB também entrou no PSD. Ambos foram derrotados. Em São Miguel do Tocantins, Dino, eleito pelo PMDB e que também buscou apoio no grupo Abreu, se filiando no PSD, viu a derrota lhe bater a porta. Xambioá, a atual prefeita, Silvia Machado, trocou o PSDB pelo PSD e em Darcinópolis, o prefeito Nonato deixou o PR e foi para o PSD, os dois perderam a reeleição.

Dos atuais cinco prefeitos do PSD no Bico, todos buscaram a reeleição e perderam.

Os aliados sem mandato que se aventuraram pela primeira vez através da legenda comandada pelo Abreus, também sentiram o gosto amargo da derrota. Foram três candidaturas: Esperantina, com Francimar; Luzinópolis, com Guilberto do Severão, ambos derrotados e em Cachoeirinha, Zélio Herculano, foi barrado pela Lei da Ficha Limpa.

Os números conseguem ainda se tornarem piores, se avaliarmos onde Kátia e Irajá não tinham candidatos diretos, mas subiram nos palanques, como Araguatins, Augustinópolis e São Bento, com Aquiles da Areia (PRB), Carmem (PMDB) e Paulo Wanderson (PP), todos foram derrotado.

Único município que o PSD conquistou Prefeitura no Bico, foi em Tocantinópolis, com Paulinho do Bonifácio e onde Kátia e Irajá subiram no palanque e venceram, como Axixá, Nazaré, Praia Norte e Palmeiras, nenhum tem ligação com os dois. Castro e Ho Che Mim, eleitos em Axixá e Praia Norte, são atrelados umbilicalmente com a deputada federal Dulce Miranda (PMDB); Elvira (PV), em Nazaré, vinculada a Vicentinho Jr (PR) e Nalva (PP), em Palmeiras, aliada de Lázaro Botelho (PP).