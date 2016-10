Diferente do propósito amplamente divulgado pelo movimento que bloqueou o tráfego de veículos na rodovia Trasamazônica (BR-230), onde a ideia era de recuar somente após o serviço de pavimentação ser iniciado, os moradores dos municípios de Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia, mas uma vez foram “seduzidos”, pelos encantos dos funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que estiveram no local da manifestação nesta quarta-feira, 26, e demoveram a opinião dos moradores de continuar com o bloqueio.

Com a presença também da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na reunião, os representantes do Dnit se comprometeram a iniciarem o processo de licitação para a contratação do serviço de pavimentação do trecho de 12km, que está há quase 15 anos sem ser concluído.

A promessa do Dnit para os moradores de Palestina e Brejo Grande é que as obras começarão no mês de abril de 2017.

A estrada foi liberada logo após a reunião.