Moradores do município de São Félix do Xingu, sudeste paraense, denunciaram ao DOL a situação preocupante do Rio Fresco, às margens da cidade.

Segundo um morador, os afluentes do Xingu, Rio Braço e Rio Fresco estão gravemente afetados pela poluição oriunda de garimpos clandestinos situados em São Félix e também no município de Tucumã.

Com o problema, vários riscos ambientais e de saúde já são percebidos. Os peixes capturados e consumidos na região já estariam contaminados. O rio Fresco deságua no rio Xingu aproximadamente 500 a 600 km da Usina Hidrelétrica Belo Monte.

Ainda de acordo com um morador, a poluição afeta a vida de toda a Comunidade de São Félix do Xingu, com 112 mil habitantes. “O Rio Fresco desemboca no Rio Xingu, na Cidade de São Félix e as consequências dessa poluição são imensuráveis para a vida de toda a população. Pensando na qualidade de vida das pessoas e no intuito de salvar o Rio Fresco, pescadores, professores, estudantes”, finalizou. (DOL)