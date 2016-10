Um caminhão-baú tombou na noite deste sábado (29) na BR-153, próximo a Rio dos Bois, na região norte do estado. O condutor teve ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo.

A polícia informou que o caminhão seguia de São Paulo para o estado do Pará. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital de Miranorte.

A pista ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada na manhã deste domingo (30).