Um caminhão pegou fogo na Aveinda Bernado Sayão em Araguaína, norte do Tocantins, na manhã desta quinta-feira (27), no setor Entroncamento. Segundo os Bombeiros, o motorista teve queimaduras de primeiro grau. Ele foi socorrido e levado para o hospital. A cabine do veículo ficou destruída.

O incêndio foi registrado próximo do entroncamento. O fogo começou na cabine do caminhão bitrem. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a carga de sal transportada pelo veículo não foi atingida pelas chamas.

O motorista de 41 anos tentou apagar as chamas com um extintor de incêndio e teve queimaduras nos membros superiores e abdômen. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Araguaína. A causa do incêndio ainda não foi determinada pelos Bombeiros. (G1)