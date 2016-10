As eleições municipais de 2016 foram marcadas positivamente pelo cumprimento da proibição de derrame de santinhos, a grande maioria dos candidatos demonstrou respeito por suas cidades. A prática de sujar as portas dos locais de votação foi deixada de lado por muitos, após intenso trabalho de conscientização junto a eleitores, partidos, coligações e candidatos promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) e pelas Zonas Eleitorais.

Juízes de todas as zonas eleitorais realizaram audiências públicas orientando sobre a proibição do derrame de santinhos. O TRE-TO também realizou a campanha “Eleições Sem Sujeira”. “Estamos felizes com o resultado, o derrame de material impresso é proibido por lei e a conscientização é uma demonstração de respeito por nossas cidades”, afirma a presidente do TRE-TO, desembargadora Ângela Prudente.

Das 5 zonas Eleitorais do Bico do Papagaio, instaladas em Araguatins, Tocantinópolis, Augustinópolis, Xambioá e Itaguatins, não houve derrame de santinho.

Diversas reuniões e audiências foram feitas pelo juízes para conscientizar os candidatos. A medida surtiu efeito.