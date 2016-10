O nível do Rio Tocantins está subindo gradualmente e na manhã desta quinta-feira (27), chegou a 2,03m abaixo de zero, no entanto, a situação continua sendo preocupante. De acordo informações da Superintendência da Defesa Civil de Imperatriz no início da semana o rio estava com 2,25m a baixo de zero e em poucos dias já subiu alguns centímetros.

Já a situação da vazão hidrelétrica de Estreito, por sua vez, é de 1,241 m³/s. Para que o nível atinja um patamar considerado normal, a vazão da hidrelétrica precisa ir para cima de 1,500 m³/s, sem oscilações.

Segundo o superintendente da Defesa Civil, Francisco das Chagas, a situação ainda é crítica e muito preocupante. “Precisamos que o rio chegue em um nível a cima de zero para sair da zona de preocupação”, explica. (iMirante)