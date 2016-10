O recado claro de insatisfação popular com as atuais administrações municipais no Bico do Papagaio, veio com uma resposta clara nas urnas. Dos 22 prefeitos que poderiam concorrer a reeleição, apenas 4 conseguiram se reeleger.

Ao todo o Bico do Papagaio é composto diretamente por 26 município, destes, em 4 os prefeito já estavam reeleitos e não podiam disputar, sendo eles: Fabion Gomes (PR), em Tocantinópolis; Jair Farias (SD), em Sítio Novo; Clayton Paulo (PTB), em Nazaré e Luiz Anacleto (PP), em Sampaio. Fabion e Jair conseguiram eleger seus sucessores.

Nos outros 22 municípios onde a reeleição era possível, 9 prefeitos perceberam o desagrado popular e resolveram não arriscar, são eles: Araguatins, Lindomar Madalena (PSB); Esperantina, Professor Bina (PRB); Augustinópolis, Dona Deija (DEM); Ananás, Silvestre Neri (PSD); São Bento, Claudivan Tavares (PTB); Riachinho, Fransérgio (PSD); Luzinópolis, Ari Almeida (PSD); Palmeiras, Evandro (PRB) e Angico, José Otacílio (PP).

Já outros 9 resolveram enfrentar as urnas e perderam: Xambioá, Silvia Machado (PSD); São Miguel, Dino (PSD); Buriti, Rúbia Amorim (PSD); Praia Norte, Jarder Pinheiro (PRB); Itaguatins, Régis Melo (PSD); Darcinópolis, Nonato (PSD); São Sebastião, Edvaldo Barbosa (PMDB); Cachoeirinha, Preto (PSB) e Axixá, Auri (PSC).

Os quatro que permanecem no cargo após conseguirem reeleição são: Aguiarnópolis, Ivan Paz (PRB); Carrasco Bonito, Carlos Alberto (PP); Maurilândia, Leoneide (PR) e Santa Terezinha, Itelma (PMDB).