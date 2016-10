Um grupo de servidores administrativos da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, município vizinho de Araguatins, participaram de um protesto nesta quinta-feira, 13, na frente do Paço Municipal.

Com cartazes e faixas, manifestantes cobravam o pagamento dos salários que estão atrasados, junto com parcela do 13ª. Segundo o grupo, o prefeito Valciney (PMDB), vem acumulando demoras de três meses também dos contratados, que não participaram do movimento temendo represália.

Ainda conforme o grupo, também na Educação os atrasos podem provocar paralisação das aulas ou protesto, caso o gestor não quite os débitos.

Os servidores afirmam que tentaram conversar com o prefeito, mas o mesmo não quis receber o grupo e teria enviado uma secretária para dialogar com os manifestantes que só aceitaram tratar do assunto diretamente com o gestor.