Por volta de 9h, desta segunda-feira, 17, policiais militares de Palmeiras do Tocantins, efetivaram a prisão de um homem de 29 anos, lavrador, natural de Tocantinópolis, por cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo e ameaça.

Após ligação através do telefone 190 da Polícia Militar, informando que havia um homem de porte de uma arma de fogo tipo espingarda de cartucho, de fabricação caseira cal .28, que fazia reféns suas duas filhas, ameaçando matá-las e tirar sua própria vida posteriormente. Imediatamente a Polícia Militar deslocou-se ao local onde se deparou com os fatos. Após várias tentativas de negociações do pai do acusado e da Polícia Militar, o mesmo entregou uma arma de fogo e uma das filhas, mas ficou de posse de uma arma branca (faca) ameaçando a outra. Após novas negociações, por volta das 9h30min o acusado resolveu entregar a outra filha para a esposa, possibilitando assim a prisão do autor. Após varreduras no interior da residência foi encontrado outra espingarda “bate bucha” de dois canos e uma “estrovenga” cal .20 com um cartucho intacto e dois deflagrados, ambas de fabricação artesanal e duas armas brancas (facas).

Após o desfecho dos fatos o autor foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Policia Civil de Tocantinópolis, as armas de fogo e as munições e as armas brancas. O autor segue à disposição da justiça. (Ascom 5 CIPM)