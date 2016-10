A PRF apreendeu 20 quilos de maconha, nesta segunda-feira, 10, por volta das 20:00 horas, em frente Unidade Operacional de Palmeiras do Tocantins, na BR-226, km 7.

Durante fiscalização de rotina, o ônibus de linha M Benz, conduzido por Sr. P. S. N. J. de 30 anos foi abordado.

Após fiscalização minuciosa no bagageiro do veículo, a droga foi encontrada e apreendida, totalizando 20 quilos de substância análoga a maconha. O entorpecente estava em uma mala, que após a verificação das bagagens e bilhetes de passagens de todos os passageiros, constatou-se que a bagagem pertencia a Sr(a). A. C. S. C.

A infratora foi enquadrada no tráfico de drogas, (Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar – da lei 11.343/06), E encaminhada ao Polícia Civil de Tocantinópolis TO para as providências inquisitivas. (Ascom PRF)