A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu L. C. F., por volta das 12 horas, nesta terça-feira, 25, no km 7, da BR 226, do município de Palmeiras do Tocantins.

Durante fiscalização de rotina, foi abordado o veículo I/CHERY/TIGGO conduzido por L. C. F., de 47 anos. Ao averiguar o interior do veículo, foi encontrado e apreendido 1 (um) revólver de calibre .22 LR, numeração 136998, bem como 13 unidades de munição, que se encontravam em uma bolsa de viagem em meio às roupas do infrator.

O cidadão foi conduzido para delegacia de Tocantinópolis e enquadrado por porte ilegal de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento (Lei Especial 10.826/2003). (Ascom PRF)