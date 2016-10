Neste domingo, 23, por volta das 17h30, no km 15, da BR-226, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou abordagem do veículo Voyage que fazia o percurso de Darcinópolis a Palmeiras do Tocantins.

O condutor desobedeceu a ordem de parada durante fiscalização no KM 15. De imediato, a equipe de policiais procedeu ao acompanhamento tático e logrou êxito na recuperação do veículo que foi abandonado fora da pista de rolamento no KM 10. Ressalta-se que o condutor (não identificado) evadiu-se do local.