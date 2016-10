Nos dias 5 e 6 de novembro de 2016, sábado e domingo, estará acontecendo a realização das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), com previsão de mais de 8,6 milhões de estudantes participantes do teste, em mais de 1,7 mil cidades brasileiras. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. As provas começarão, nos dois dias, às 13h30 (horário de verão).

Dentre essas mais de mil cidades do país, estão Araguatins, Augustinópolis, Esperantina e Sítio Novo, pertencentes a região do Bico do Papagaio, área de atuação da Polícia Militar do Estado do Tocantins por meio do 9º Batalhão de Polícia Militar. A Unidade estará durante a aplicação das provas, atuando com a realização de policiamento ostensivo a pé e motorizado.

A presença da PM nos locais do Exame visa tão somente a preservação da ordem pública. Evitando transtornos e fazendo com que o evento ocorra sem prejuízos para os candidatos e para a organização do certame, especialmente nos horários de abertura e fechamento dos portões.

Lembrando aos candidatos, que nas cidades do Estado do Tocantins, os portões serão abertos às 11h e o início das provas acontece às 12h. Para os candidatos, a aplicação das provas terá inicio às 19h, (horário de Brasília). (Ascom 9º BPM)