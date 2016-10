A Polícia Civil, por intermédio da 10ª Delegacia Regional de Araguatins, cumpriu na manhã desta sexta-feira, 14, vários mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva contra supostos integrantes de uma quadrilha especializada no tráfico de drogas que agia, há alguns meses, em municípios da região do Bico do Papagaio.

Durante a ação, que foi deflagrada nos municípios de Augustinópolis, Axixá, Esperantina e Imperatriz (MA), sob o comando do delegado Regional Eduardo Morais Artiaga, foram presos Alisson Vinicius Pereira de Brito, 19 anos, Genilson da Silva Santos, 23, Geilson da Silva Santos, 28, Ângela Maria da Silva, 40, Marcelo da Costa Pereira, 21, João Vitor Pereira da Cruz, 21, Washingtoneyde Alves de Vasconcelos, 37, Guilherme Wendel Ribeiro da Silva, vulgo “Curinga” e Antonio Railson Chaves Arnold, ambos com 22 anos. Todos são suspeitos pela prática do crime de tráfico de drogas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis também apreenderam, em poder de Ângela Maria, em Axixá, aparelhos celulares e a importância de R$ 600,00. Em Imperatriz-MA, os agentes da 10ª DRPC, apreenderam em poder de Genilson da Silva, R$ 5 mil em dinheiro, um cheque preenchido no valo de R$ 17 mil, dois recibos de um veículo saveiro, uma motocicleta Honda, algumas peças de motocicletas, uma pirâmide de som e um veículo VW Saveiro, Cross, 2012, em nome de Genilson da Silva Santos.

Ao fazer uma busca no interior do carro, os policiais civis localizaram e apreenderam 25 pedras de crack acondicionadas em papel alumínio, além de porções de cocaína, em papelotes plásticos. Diante das evidências, Genilson também foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em continuidade as buscas, os policiais civis deslocaram-se até o município de Esperantina e, ao dar o cumprimento do mandado de prisão de Washingtoneyde Alves, os policiais civis encontraram em poder do homem, a quantia de 1 kg de maconha. Desta maneira, o indivíduo também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme o delegado Artiaga, as ações da operação tiveram início, em Julho de 2016, devido a levantamentos realizados pelo setor de inteligência da 10ª DRPC, os quais apontavam para o envolvimento dos suspeitos presos na comercialização de drogas, em vários municípios do Bico do Papagaio. “Já tínhamos fortes indícios de que os indivíduos presos nesta sexta-feira estavam atuando de forma sistemática na venda de entorpecente em municípios da região do Bico do Papagaio e que os mesmos buscavam drogas em Marabá (PA), e Imperatriz (MA), para distribuir em nosso Estado e, dessa maneira, representamos, junto ao Poder Judiciário, pela prisão dos envolvidos”, pontuou o delegado.

Todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Augustinópolis e, após os procedimentos cabíveis, foram recolhidos à carceragem da Cadeia Pública daquele município. Ainda segundo o delegado, além dos nove presos de hoje, os policiais civis também deram cumprimento a mandados de prisão preventiva de Maria Aparecida Pessoa Lima, Ana Cláudia Teixeira Lima, Artenys Ferreira Aguiar, e Valéria Pereira da Silva, os quais já haviam sido presas pela Polícia Civil e tiveram a prisão preventiva decretada pelo envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Para o delegado Artiaga, a prisão das nove pessoas, nesta sexta-feira, representa uma excelente baixa na criminalidade e, sobretudo, contra o tráfico de drogas. “As equipes de policiais civis da 10ª DRPC, não têm medido esforços a fim de localizar e prender todas as pessoas que estejam envolvidas com a prática de ilícitos, no extremo norte do Estado, o que se traduz em mais paz e segurança para a população dos municípios da região do Bico do Papagaio”, ressaltou. (Rogério de Oliveira)