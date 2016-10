PR e PMDB foram os partidos que mais elegeram prefeito no Bico do Papagaio nesta eleição e desbancaram o PSB que havia sido a legenda com maior representatividade na eleição de 2012, conquistando seis Prefeituras.

Na eleição deste domingo, 2, o PR conseguiu conquistar seis Prefeitura: São Miguel, Itaguatins, Riachinho, Sampaio, Maurilândia e Luzinópolis. Já o PMDB atingiu cinco Prefeitura: Araguatins, Axixá, Xambioá, Praia Norte e Santa Terezinha.

No demais, PP conseguiu quatro, PV três, PRB duas, SD/PSD/PSDC/PTB/PSB e PT conquistaram uma Prefeitura cada.