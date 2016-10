A senadora Kátia Abreu (PMDB) recebeu em reuniões durante esta terça-feira, 25, cerca de 70 prefeitos do Tocantins, sendo 9 do Bico do Papagaio, com a finalidade de discutir a implantação de consórcios municipais. A iniciativa, que teve aceitação unânime dos prefeitos, se destina a ajudar os municípios com obras de asfalto, perfuração de poços artesianos, construção de barragens e tanques escavados.

A senadora disse que a ideia tem origem nas demandas levantadas em caminhadas feitas pela parlamentar nos municípios do Estado. Dentre os presentes nas reuniões estavam os prefeitos eleitos, Júlio Oliveira (PRB), de Augustinópolis; Damião Castro (PMDB), Axixá do Tocantins; Elisangela (PR), São Miguel do Tocantins; Dr. Armando (PP), Esperantina; Ivoneide Barreto (PR), Itaguatins; Elvira (PV), Nazaré; Nalva Braga (PP), Palmeiras do Tocantins; Professor Adriano (PT), São Sebastião do Tocantins e a prefeita reeleita de Santa Terezinha, Professora Itelma.

Conforme a senadora Kátia Abreu, ela destinará recursos de suas emendas parlamentares para a aquisição do material para o asfalto, de uma perfuratriz, um trator de esteira e uma retroescavadeira. A finalidade é asfaltar as ruas das cidades com menor custo e perfurar poços artesianos nos municípios que tem prejuízos cíclicos com a seca, não só na produção mas também de água potável para consumo da população. E ainda fomentar a economia com a construção de tanques escavados para a produção de peixes.

“O consórcio é muito importante. Além de uma ideia inteligente é questão de sobrevivência dos municípios”, diz a senadora Kátia Abreu prevendo mais dificuldades para os prefeitos no próximo ano diante do anunciado contingenciamento e cortes de recursos propalados pelo governo federal.

Para a Senadora, os municípios passam por um momento muito difícil o que faz com que as cidades maiores (municípios-polo) tenham de certa forma responsabilidade com as prefeituras menores por sua liderança. “Por isto sediaremos os consórcios nas cidades-polo”, diz Kátia Abreu.