Cerca de 60 prefeitos eleitos do estado do Tocantins participam do Seminário Novos Gestores, organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com Associação Tocantinense de Municípios (ATM). Considerado o ponto de partida para uma gestão eficiente, o evento foi aberto oficialmente nesta segunda-feira, 24, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, sendo destinado aos gestores eleitos das Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

O evento prossegue nesta terça e quarta-feira, aos oferecer aos prefeitos uma capacitação prévia sobre possibilidades e alternativas para uma gestão eficiente, pautada pela correta aplicação dos recursos públicos, pelo controle dos gastos e pelas possibilidades de arrecadação local. Mais do que isso, o evento apresenta aos gestores as desigualdades de receitas e obrigações entre os entes federativos (União, Estado e Município), além de avaliarem ferramentas que o auxiliarão na gestão durante os próximos quatros anos.

Conhecimento

Empresário de carreira, o prefeito eleito de Ananás, Valber Saraiva, veio para o seminário no intuito de obter conhecimento sobre gestão municipal. “As responsabilidades da administração pública são extremamente rígidas, e precisamos seguir a risca para que futuramente não tenhamos problemas ou contra-tempos”, admite o prefeito, ao destacar o financiamento da gestão pública, oriundo da defasagem de valores de programas federais pactuados entre União e Municípios.

Conscientização

Prefeito por quatro mandatos e atual presidente da ATM, o chefe do executivo Municipal de Brasilândia do Tocantins, João Emídio de Miranda, participou do encontro e destacou a importância do Seminário. “Promover uma capacitação inicial aos novos prefeitos, apresentando a dura realidade dos Municípios, é um passo importante no processo de conscientização dos gestores eleitos quanto aos desafios e adversidades que emergiram no decorrer de seus mandatos”, disse.

Além das discussões sobre os diversos temas da administração pública, os prefeitos tiveram a oportunidade de conhecer eventuais parceiros, e as ferramentas disponíveis pela CNM e ATM. (Victor Morais)