A Prefeitura de Gurupi, abriu concursos públicos para o preenchimento de 712 vagas para posse imediata. As inscrições podem ser feitas pelo site da UFT, entre os dias 21 de outubro e 12 de dezembro. Os concursos são para Procuradoria, Saúde, Educação e Quadro Geral. (Veja as vagas abaixo).

O edital estará disponível no site da Copese, responsável pelo certame, após a publicação no Diário Oficial do Estado. Para os cargos de nível fundamental, o valor das inscrições é de R$ 70, para nível médio, R$ 100 e para superior é de R$ 130.

Vagas para procuradoria

Para procurador estão disponíveis 11 vagas, com cinco para procurador e 6 para analista jurídico. Os candidatos farão prova objetiva a serem aplicadas no dia 26 de março de 2017.

Vagas para a saúde

Das 712 vagas, 186 são para a saúde. A prova será objetiva e aplicada em 12 de março de 2017. Para nível fundamental incompleto tem vaga para auxiliar de consultório odontológico.

Nível médio tem para técnico auxiliar em regulação médica e técnico em enfermagem.

As vagas para nível superior estão divididas em assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico angiologista, médico auditor em regulação médica, médico cardiologista, médico clínico geral, médico dermatologista, médico do trabalho, médico endocrinologista, médico infectologista, médico obstetra, médico mastologista, médico nefrologista, médico neurologista, médico oftalmologista, médico ortopedista, médico psiquiatra, médico urologista, médico veterinário, nutricionista, odontólogo e psicólogo.

Vagas para a educação

Na Educação são 200 vagas, com a prova objetiva aplicada no dia 12 de março do ano que vem. Segundo a prefeitura, em 20 de abril será publicado o resultado da primeira etapa e a convocação para a segunda, que é a entrega de títulos. No dia 11 de maio sai o resultado provisório da avaliação de títulos e 31 de maio estão previstas a publicação e homologação do resultado.

Para o cargo de nível médio tem vaga para professor normalista. Nível superior tem para professor graduado em artes cênicas e professor graduado em pedagogia ou normal superior.

Quadro Geral

São 315 vagas com aplicação das provas objetivas no dia 12 de março de 2017.

Nível fundamental incompleto tem vagas para auxiliar de obras e serviços, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, cozinheiro, mecânico de veículos, mecânico de maquinas e veículos e servente de obras.

Em nível fundamental completo: armador de estrutura de concreto, carpinteiro, eletricista de auto, encanador, frentista/lubrificador, motorista de veículos leves, operador de escavadeira hidráulica, operador de espargidor, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas, operador de motoniveladora para base asfáltica e pedreiro.

Para nível médio: agente administrativo, almoxarife, apropriador, assistente administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de topografia, desenhista projetista, digitador, eletricista predial, fiscal de meio ambiente, fiscal de transito, greidista, motorista de veículos pesados, motorista de coletor de lixo, motorista de espargidor, soldador, técnico administrativo, técnico em edificação, técnico em segurança do trabalho, técnico em sinalização de transito e topógrafo.

Já para nível superior: administrador, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, auditor fiscal da receita municipal, bibliotecário, contador, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro elétrico, jornalista, nutricionista e psicólogo. (G1)