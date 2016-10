Conforme a prática adotada nas eleições anteriores, a rede de computadores da Justiça Eleitoral ficará bloqueada das 20h deste sábado (1º) às 6h da próxima segunda-feira (3). Apenas algumas áreas do Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ficarão disponíveis para os usuários. A medida visa aumentar a proteção à rede, mitigando possíveis invasões para prover a segurança da totalização dos votos.

Ao digitar o endereço do Portal do TSE (www.tse.jus.br), o eleitor será remetido a uma página contendo os serviços da Justiça Eleitoral mais procurados pelos cidadãos: consulta ao local de votação, consulta à situação eleitoral, informações sobre justificativa eleitoral, resultados das eleições (a partir das 17h), dados dos candidatos, Disque-Eleitor e as últimas notícias sobre as eleições.

Com a configuração das ferramentas de defesa da rede para o nível máximo de proteção, os computadores da Justiça Eleitoral serão impedidos de acessar a internet.

Além disso, os e-mails que forem enviados para ambiente externo ou que forem enviados à Justiça Eleitoral a partir de fora ficarão retidos em ambiente seguro. Depois de restabelecida a conexão entre as redes, tais mensagens serão entregues aos usuários.

Apenas os e-mails trocados entre o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) não sofrerão bloqueio.