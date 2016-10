Desde abril, o Rio Tocantins vem diminuindo sua vazão. Na região do Bico do Papagaio e sul do Maranhão, atividades como navegação e pesca, continuam prejudicadas.

Esta semana a empresa MR Drone, divulgou ova imagens de como se encontra o rio nas mediações de Tocantinópolis-TO e Porto Franco-MA. As imagens são estarrecedoras.

Veja as imagens desta semana: