Pesquisa Gauss divulgada nesta sexta-feira, 30, aponta vitória com folga do candidato Armindo Cayres (PR), na disputa pela Prefeitura Municipal de Sampaio. Os percentuais são os de intenção de votos válidos.

Para calcular esses votos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Segundo o Gauss, Armindo teria 48,75% dos votos válidos, contra 35% de Manin e 16,25% de Josimar Furlan.

A pesquisa foi encomendada pela Cooperativa de Trabalho dos Transportadores e Médicos do Norte e Nordeste Do Brasil – Coopertransmed / Coopertransmed, ouviu 80 pessoas no dia 27/10 e está registrada do TRE sob número TO-02580/2016.