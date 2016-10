O Partido dos Trabalhadores (PT), de Sampaio, vai expulsar 2 filiados considerados infiéis. O presidente municipal da legenda, José Inácio de Sousa, confirmou que existem processos que já tramitavam na Comissão de Ética. “Agora, recebemos mais um que podem resultar em penas como suspensão, multa ou expulsão.”, adiantou.

De acordo com José Inácio, o assunto já foi tratado em reuniões da executiva. Ficou definido que o filiado que não votou em nenhum candidato do PT ou pede para sair ou será expulso sumariamente.

Ele citou o caso de dois filiados que serão expulsão sumaria, são Coracy Paula de Melo Lopes e Torquato Ferreira Marinho. “São fatos que não tem mais o que discutir. Eles serão expulsos.”, afirmou José Inácio. O presidente disse que o diretório já debateu o assunto e estão vendo, com a Comissão de Ética, os casos para punição conforme as acusações contra os filiados, desde as últimas eleições. (Ascom)