O ex-governador Sandoval Cardosos se apresentou no começo da noite desa quinta-feira, 1, por volta das 18h30, na sede da Polícia Federal (PF), em Palmas, para prestar depoimento sobre o envolvimento na Operação Ápia que investiga fraudes em contratos de terraplanagem e pavimentação em 29 rodovias estaduais. Sandoval chegou dirigindo o próprio carro e acompanhado por advogado.

Segundo informações da Polícia Federal, o ex-governador deverá prestar depoimento durante duas horas, depois será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe e depois será levado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP).

O ex-governador estava com mandado de prisão temporária expedido pela Justiça Federal e é alvo de investigação da operação.Ele estava na cidade de Goiânia (GO) no momento da ação da PF em Palmas.

Operação Ápia

Dos 19 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal, 13 já foram cumpridos e outros 2 mandados a Polícia Federal está aguardando que as pessoas se apresentem. A PF não divulga nomes dos envolvidos. Amanhã acontecerá uma audiência de custódia para a confirmação ou não dos cinco dias de prisão dos envolvidos. (Jornal do Tocantins)