Reclamando de uma forte crise desde o ano passado, que estaria afetando a prestação de serviços, atrasando salários do funcionalismo e cancelando eventos tradicionais, a prefeita de Santa Terezinha do Tocantins, Professora Itelma (PMDB), não exitou em aceitar um aumento salarial aprovado pelos vereadores do município.

A gestora reeleita em outubro passará a receber proventos no valor de R$ 10 mil, a partir do ano que vem. O reajuste no salário da prefeita foi aprovado na Câmara Municipal no último dia 20 e beneficiou também o vice-prefeito e secretários municipais.