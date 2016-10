A Prefeitura Municipal de Santa Terezinha informou por meio de nota, que vai atrasar o pagamento de parte da folha do funcionalismo público municipal e cancelar os eventos comemorativos como IV Festa do Sertanejo e a XII Cavalgada. A Prefeitura alegou que a baixa no repasse dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), comprometeu a quitação dos compromissos.

A remuneração dos servidores será realizada em data futura, a qual a Prefeitura se comprometeu a comunicar com antecedência aos servidores, mas não estabeleceu nenhuma previsão.

A Prefeitura disse ainda que está sendo aplicados esforços para honrar os compromissos assumidos junto aos servidores públicos, bem como sendo cobrado do Governo Federal um posicionamento acerca da diminuição dos recursos e do aumento da parcela paga à Receita Federal em função de negociação de débitos do INSS.