Militares da Força Tática do 9° BPM, após levantamentos do Serviço de Inteligência, apreenderam no fim da tarde dessa segunda-feira, 10, mudas e pés de maconha na zona rural de São Bento.

Policiais do Serviço de Inteligência do 9° BPM faziam levantamentos na região e obtiveram a informação de que nas margens da estrada vicinal que dá acesso ao Projeto de Assentamento Terra Dura, havia uma pequena plantação de maconha. Assim, acionaram os militares da Força Tática para proceder com a abordagem e incursão na área. Quando os policiais chegaram localizaram as mudas, mas não havia ninguém no local. A plantação estava situada numa área pública (margem da estrada), fora do perímetro de áreas particulares.

O material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Augustinópolis-TO. (Ascom 9 BPM)