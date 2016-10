A Polícia Militar apreendeu armas e munições durante diligências para o cumprimento de mandado de reintegração de posse em uma área da zona rural em São Bento, nesta quinta-feira, 13. Os policiais militares estão realizando diligências para o cumprimento da ordem judicial.

Os policiais militares se deslocaram para o cumprimento do mandado de reintegração de posse na Fazenda Estrela de Davi, na zona rural, quando foram recebidos a tiros por um indivíduo. Os militares revidaram a agressão com disparos de arma de fogo, porém o indivíduo conseguiu fugir por uma mata. Ninguém se feriu.

Na área invadida, a PM apreendeu vários objetos sendo sete espingardas de fabricação artesanal tipo bate-bucha, três frascos contendo pólvora negra, dois frascos contendo chumbo, dois cartuchos calibre 28, três cartuchos calibre 32, um cartucho calibre 20 e um aparelho celular. Os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia em Araguatins.

De acordo com registros, no ano passado, 2015, a fazenda Estrela de Davi foi alvo de reintegração. Em conformidade com o Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva, a PM cumpriu todas as suas exigências, entre elas, realizando reuniões para o cumprimento juntamente com as autoridades correlatas dos órgãos envolvidos em consonância ao manual.

Até à execução final da reintegração, a PM estará efetivando novas reuniões, bem como enfatizar sua enérgica atuação frente ao papel constitucional, a fim de evitar situações que venha comprometer o maior bem jurídico que é a vida, e bem como qualquer ato atentatório a ordem pública. (Lara Tavares)