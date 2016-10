Foi encontrado por volta das 14h40, desta segunda-feira, 24, nas mediações do povoado Bela Vista, município de São Miguel do Tocantins, o corpo do ex-conselheiro tutelar de Imperatriz-MA, Frederico Oliveira da Silva. Ele se jogou da Ponte Dom Afonso Felipe Gregory, por volta das 16h de domingo, 23.

Frederico estava casa de familiares, quando que por volta das 15h, saiu para praticar o ato, se dirigindo até o meio da ponte em uma motocicleta. Lá ele deixou a moto, documentos pessoais, capacete e sandália.

Pessoas que banhava em baixo da ponte viram quando o corpo caiu na água, bombeiros e familiares fizeram buscas por toda manhã de segunda-feira.

Frederico era casado e pai de um casal de filho.