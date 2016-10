A deputada estadual, Luana Ribeiro (PDT), recebeu na Assembleia Legislativa a visita da prefeita eleita de São Miguel do Tocantins, Elisangela (PR), que estava acompanhada do marido e ex-prefeito, Filho.

Luana parabenizou Elisangela pela vitória no pleito de outubro e disse que como deputada vai se colocar como parceira do município para atuar junto as demandas da gestão municipal e levar recursos e melhorias ao município.

Elisangela e Filho relembraram a parceria do município na época que Filho era prefeito, com o senador João Ribeiro, pai de Luana, que sempre apoiou São Miguel em seus pleitos junto aos Governos Federal e Estadual.