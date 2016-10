“Os estudantes não podem pagar a conta da irresponsabilidade do PT, que quase quebrou o Fies depois da farra eleitoral para garantir as eleições de Dilma Rousseff”, comentou o presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira, ao comemorar a aprovação pelo Congresso Nacional, nesta terça-feira (18), do projeto que libera R$ R$ 702,5 milhões para o Fundo de Financiamento Estudantil. O PLN 8/16 também destina R$ 400,9 milhões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ataídes Oliveira destacou que, segundo os cálculos da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), mais de 2 milhões de alunos estão em situação irregular por conta dos atrasos no pagamento do Fies. Ele explica que o programa ficou insustentável depois que o governo Dilma multiplicou, de forma inconsequente, os gastos do programa.

“Entre 2013 e 2014 os gastos com o Fies cresceram 1.476%. Essa conta estourou, evidentemente, em quem mais precisava dos benefícios, ou seja, nos milhões de jovens carentes que tinham no Fies uma oportunidade única de inclusão no ensino superior”, afirmou.

O presidente do PSDB/TO lembrou, ainda, que a irresponsabilidade e a má gestão do PT tiveram como consequência, o recuo de vários outros programas sociais.