Uma operação da Polícia Civil prendeu no município de Redenção, no sudeste do Pará, sete homens suspeitos de integrar quadrilha que planejava assaltar uma agência bancária na região sul do estado.

O grupo foi detido na tarde de sexta-feira (14) em uma residência alugada nas proximidades do terminal rodoviário de Redenção. Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres calibre 38, ferramentas para arrombar cofres e roupas camufladas do exército.

A quadrilha era chefiada por Neyson Rodrigues da Silva, e composta por Alexandre Dias Paes, Denis Silva Neves, Denisio Veloso Dias, Genival Ferreira Rabello, e as mulheres Jordana Batista Queiroz e Illlana Ferreira de Oliveira.