Por volta das 9 horas o ex-governador Siqueira Campos foi conduzido por policiais à sede da Polícia Federal. Siqueira é alvo de investigação na “Operação Ápia” da PF, deflagrada na manhã desta quinta-feira que investiga desvios na ordem de R$ 1,2 bilhões através de fraude em licitações.

Além do mandado de condução coercitiva, a PF também executou mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador, de onde saiu com uma agenda.

Por meio de sua assessoria, o ex-governador disse estar tranquilo, que irá colaborar com as investigações e que não tem nada a esconder, e que ficará provado que ele não tem nenhuma participação em nenhuma irregularidade. (Jornal do Tocantins)