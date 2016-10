Terminando o mandato de prefeito em Sítio Novo do Tocantins com altos índices de popularidade e aprovação da gestão, o prefeito Jair Farias (SD), além de fazer a lição de casa, elegendo seu sucessor com folga e fazendo ampla maioria das cadeiras na Câmara Municipal, conseguiu avançar com vitórias em outros municípios.

Em Sítio Novo, Jair capitaneou a eleição de Alexandre Farias com 55,21% dos votos, deixando o segundo colocado com quase 15% atrás. Na Câmara foram 6 aliados eleitos. São Miguel do Tocantins, um dos principais colégios eleitorais do Bico do Papagaio, Jair também atuou direta e pessoalmente, conseguindo ajudar a prefeita eleita Elisangela (PR), a derrotar o candidato a reeleição Dino (PSD).

Em outros 10 municípios da região, Jair apoiou a eleição e reeleição de vereadores, com destaque para Negão do Cinda (PMDB), em Axixá, que alcançou 5,98% dos votos e proporcionalmente foi um dos mais votados do Bico.

Jair também apoiou a eleição de vereadores em outros 10 municípios do Bico do Papagaio.