Eram 19h40 de domingo, 2, quando 100% das urnas tiveram seus votos totalizados em Marabá. E elas confirmaram Tião Miranda (PTB) como novo prefeito do Município, com 59.416 votos, ou 51,64%. Ele recebeu a notícia no comitê da campanha, cercado pelo vice, Toni Cunha, e coordenadores da sua candidatura. Tião, que é deputado estadual, terá de renunciar ao cargo para assumir como prefeito em 5 de janeiro de 2017.

O segundo colocado foi o médico Manoel Veloso (DEM), que teve apoio de 47.640 eleitores, ou 41,41%. O outro médico da disputa, Jorge Bichara (PV), obteve 5.647 votos e o professor universitário Rigler Aragão teve 2.348 votos ao todo.

Tião e seu grupo terão a missão árdua de reerguer o Município de Marabá, hoje envolto em dívidas e em situações administrativas aparentemente complicadas, junto a categorias como a Educação, por exemplo. (Correio do Tocantins)