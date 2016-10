O Tocantins não terá horário de verão este ano, que começa a partir no dia 16 de outubro e segue até o dia 19 de fevereiro de 2017. Apesar de não estar incluído na mudança, os moradores do estado devem estar atentos ao funcionamento de bancos e voos nos aeroportos que seguem para Brasília.

A medida busca proporcionar economia de energia, aproveitando o maior tempo de incidência da luz do sol. O horário de verão será adotado pelo Distrito Federal e pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

A medida afeta principalmente o consumo de energia no horário de pico, entre 18h e 21h. Na temporada passada, entre o fim de 2015 e o início de 2016, a adoção do horário de verão reduziu a demanda por eletricidade em 2,6 mil megawatts (MW), ou 4,5% do consumo médio dessas três regiões.

A queda no consumo permitiu ao país poupar água dos reservatórios de hidrelétricas nessas regiões. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Brasil também economizou R$ 162 milhões ao reduzir a necessidade de uso das usinas termelétricas, que têm energia mais cara.

Bancos

Quem mora no Tocantins precisa ficar atento aos novos horários de funcionamento das agências e correspondentes. Apesar dos bancários estarem em greve por tempo indeterminado, a partir de segunda-feira (19) o horário de atendimento começa uma hora mais cedo e também termina com uma hora de antecedência.

Os Correios informam que o horário de atendimento das agências do Estado permanece normal, das 9h às 17h. Em Araguaína e Palmas, o horário limite de postagem, para o objeto seguir no mesmo dia com destino a outro estado, será reduzido em uma hora. Nas demais cidades não haverá alteração.

Aeroportos

Segundo informações da Infraero, os aeroportos nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país funcionarão de acordo com a programação do horário de verão. Porém, os estados das regiões Norte, entre eles o Tocantins, e Nordeste não entrarão no regime.

Deste modo, a Infraero recomendou que, “em caso de dúvidas sobre horários de voos, os passageiros entrem em contato com as respectivas companhias aéreas.” (G1)