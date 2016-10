Com grande participação da comunidade, a audiência Pública realizada na noite da última sexta-feira (7), no auditório da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Tocantinópolis, discutiu a implantação do Curso de Direito no município. O encontro contou com as participações de representantes da comunidade civil organizada, autoridades políticas, professores, acadêmicos e sociedade em geral.

A implantação do Curso de Direito poderá ser o marco na história de Tocantinópolis, visto que o município é dotado da ausência quanto à oferta de qualificação profissional superior concernente a esta área. A proposta de criação do novo curso deve ser votada ainda este ano, em Palmas.