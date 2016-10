A Comissão de implantação do Curso de Direito convida a população em geral para participar nesta nesta sexta-feira (7), às 17h no auditório da Universidade Federal do Tocantins, de Audiência Pública para tratar sobre a criação do curso de Direito no Campus de Tocantinópolis.

Uma comissão de trabalho com a participação de Professores, Técnicos Administrativos e Advogados da OAB foi criada para fazer levantamentos técnicos e a elaboração do projeto pedagógico do curso que será submetido às instâncias superiores da Universidade e se aprovado, irá para o MEC.