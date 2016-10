Para comemorar o Dia do Idoso, celebrado dia 1° de outubro, os Cursos de Licenciatura em Pedagogia e Educação Física, através do Grupo de Estudos em Envelhecimento Humano (PRO-GERO), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Tocantinópolis, com apoio especial da Prefeitura Municipal, promoveram na manhã desta quinta-feira (6), a 1ª Comemoração ao Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa.

Durante a comemoração, foram realizadas atividades recreativas e procedimentos como aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, teste de glicemia em jejum, Índice de Massa Corporal (IMC), aplicação de testes físicos e cognitivos, acompanhamento farmacoterapêutico, limpeza de pele e roda de conversa sobre o Estatuto do Idoso.

Na ocasião, os professores da UFT – Campus de Tocantinópolis, Fellipe Grangeiro e Fabíola Andrade promoveram o lançamento oficial do Projeto de Extensão “Atividade Física e Cognição: Promoção da Saúde do Idoso em Tocantinópolis.

Durante seu pronunciamento, Fillipe Grangeiro, professor do Curso de Educação Física, destacou que Tocantinópolis não é diferente dos demais municípios do Brasil em relação ao crescimento do número de idosos. “O número de idosos tem sido expressivo. Podemos perceber que é uma realidade do mundo e do Brasil, e Tocantinópolis não é diferente. Então nós pesamos em fazer algo diferente, uma manhã com ação interdisciplinar dos profissionais, com pensamento voltado também para o projeto de extensão “Atividade Física e Cognição: Promoção da Saúde do Idoso em Tocantinópolis”, comentou.

Sobre o projeto, Fillipe lembrou que a ideia de implantação surgiu da necessidade de trabalhar o corpo e a mente em conjunto. “Não podemos esquecer que além de trabalhar o físico, temos que trabalhar a parte cognitiva associada à atividade física, enfermagem, nutrição e psicologia. Vamos fazer uma ação conjunta. É um projeto com duração de seis meses e contará com todos esses profissionais e vai funcionar na UFT”, destacou.

A professora do Curso de Pedagogia, Fabíola Andrade frisou que desde 2009 vem sendo efetivadas ações em benefício do idoso em Tocantinópolis. “Estamos dando início à implementação de um novo projeto voltado para o idoso de Tocantinópolis. Esse projeto foi construído dentro da Universidade Federal do Tocantins, e conta com a parceria de todos os profissionais ligados à saúde, bem-estar físico, mental, social e educacional. O papel da Prefeitura e de todas as secretarias é fundamental, pois precisamos de pessoas que se preocupam com a terceira idade. A chegada do professor Felipe no município foi de grande valia para estarmos trabalhando juntos em prol da questão do envelhecimento do idoso”, destacou.

Sobre o Projeto “Atividade Física e Cognição: Promoção da Saúde do Idoso em Tocantinópolis”, Fabíola comentou que partir daquele momento se começava um novo caminho com relação ao desenvolvimento de atividades tanto do aspecto físico, como cognitivo para a população idosa que a cada dia cresce em Tocantinópolis

Projeto de Extensão Atividade Física e Cognição Promoção da Saúde do Idoso em Tocantinópolis

O projeto tem duração de seis meses e terá 120 vagas. As inscrições começarão na próxima semana. Os locais de inscrição serão na UFT, Prefeitura Municipal, CEMGTI Darcy Marinho, Sindicato dos Profissionais de Educação Física e Secretaria Municipal de Assistência Social de Tocantinópolis.

Os encontros acontecerão três vezes por semana num total de quatro turmas: duas pela manhã e duas à tarde, com duração prevista de apenas uma hora, nos horários de 8h às 9h e das 16h30 às 17h30. Dentre as atividades ofertadas destacam-se: oficinas de dança, memória, leitura, ginástica, dentre outras. Para os momentos serem ainda mais integrados e divertidos, haverá dias que os idosos participarão de atividades em balneários e banhos de piscina.

“Estamos traçando atividades para que os idosos não fiquem em casa ociosos, porque se ficarem inativos em casa, a saúde deles será prejudicada”, finalizou o professor Fellipe Grangeiro. (Dirceu Leno)