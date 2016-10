O prefeito de Tocantinópolis, Fabion Gomes (PR), recebeu na manhã desta terça-feira, 11, em seu gabinete, o prefeito eleito do município para o mandato de 2017/2020, Paulinho do Bonifácio (PSD), para discutir os procedimentos da formação de comissão de transição para a alternância do governo municipal.

Conforme reunião, Paulinho oficializou a abertura do processo de transição que começa a partir do próximo dia 1º de novembro conforme pré-estabelecido. O encontro administrativo foi o primeiro após as eleições do último dia 2. Na pauta, tiveram como discussão a atuação da Administração Pública Municipal e dos seus órgãos e entidades durante o processo de transição governamental no âmbito do Município de Tocantinópolis.

O prefeito eleito, Paulinho do Bonifácio, deverá indicar ao atual prefeito, Fabion, por meio de ofício, a equipe de transição, a qual terá acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos da Administração Pública, bem como a outros dados que julgarem relevantes.

“Iremos oferecer total apoio durante o processo de transição, no qual será o primeiro do município. A iniciativa é importante tanto para o prefeito eleito como para nós, pois a administração não pode parar, e com fé em Deus iremos trabalhar até o último dia do nosso mandato. Iremos primar pelos os serviços essenciais e facilitar todas as providencias para que o próximo prefeito tenha acesso a todos os setores administrativos da Prefeitura”, explicou Fabion.

O novo chefe do Executivo frisou que sabe das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, mas que a Prefeitura terá reforço das emendas parlamentares destinadas pelos deputados estaduais e federais, dos senadores e dos governos estadual e federal. “Deus vai nos ajudar a fazer uma grande administração para este povo. Hoje eu estou feliz, mas ciente da responsabilidade que assumimos. Vamos fazer uma grande administração e vamos fazer a diferença”, ressaltou o prefeito eleito, Paulinho. (Dirceu Leno)