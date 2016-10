Por volta de 10h, desta quinta-feira, 27, policiais militares da cidade de Tocantinópolis, apreenderam um menor de 16 anos.

Conforme denúncia ligação via celular da Unidade, a Guarnição Policial Militar foi informada que o garoto havia embarcado em um veículo tipo Van com destino a cidade de Palmeiras do Tocantins, levando consigo uma TV marca Samsung 32″.

A Guarnição Policial Militar saiu em diligência e abordou o referido veículo na TO-126, Km 28, próximo ao Quartel da 5ª CIPM, localizando o menor em posse do objeto em questão.

Após buscas no veículo, foi localizada uma bolsa contendo 2 receptores de TV e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. O menor relatou que havia comprado os objetos pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de um morador do Setor Alto da Boa Vista III.

O menor e os objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente de Tocantinópolis. (Ascom 5ª CIPM)