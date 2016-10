Uma policial militar chama Cristiane, foi atingida com uma bala perdida quando fazia caminhada no início da noite desta terça-feira (25) em Tocantinópolis, no extremo norte do estado. Conforme a Polícia Militar, a militar recebeu o disparo nas costas, durante uma troca de tiros entre dois homens.

A PM informou que ela foi levada para Hospital Regional de Araguaína, onde recebeu atendimento médico e passa bem. A polícia disse que tenta localizar os suspeitos. (G1)